Lid N-VA Turnhout gelinkt aan Schild & Vrienden 07 september 2018

Tim Pluys, de 23-jarige student die opkomt voor N-VA in Turnhout en de 21ste plaats op de lijst kreeg toegewezen, werd gisteren ook genoemd in het dossier van Schild & Vrienden naar aanleiding van de ophefmakende reportage in Pano.





"We hebben kort met hem contact gehad", vertelt Paul Van Miert, lijsttrekker voor N-VA in Turnhout en tevens regioverantwoordelijke. "Hij heeft destijds als lid van jong-N-VA wel contact gehad met hen, maar hij is nooit naar activiteiten geweest en laat staan dat hij lid was van die geheime groep. Daar distantieert hij zich volledig van. We nemen dan ook geen maatregelen en hebben wel gezegd dat hij dan zelf conclusies moet trekken." (VTT)