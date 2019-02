Lichtkranten verdwijnen voor (paar) digitale infoborden Jef Van Nooten

24 februari 2019

10u11 1 Turnhout Het centrum van Turnhout krijgt eerstdaags nieuwe informatieschermen. Zij vervangen de oude lichtkranten en hebben veel meer mogelijkheden. “Boodschappen moeten niet langer verpakt zijn in zes regels van vijftien tekens”, zegt schepen Hannes Anaf.

De oude lichtkranten in het centrum van Turnhout worden op maandag 25 februari definitief uitgeschakeld. In de plaats komen op enkele plaanten nieuwe informatieschermen in het Turnhoutse stadshart. “De nieuwe schermen zijn eigentijds en hebben veel meer mogelijkheden dan de oude lichtkranten langs de invalswegen. Boodschappen moeten niet meer worden verpakt in zes regels van vijftien tekens, maar worden verrijkt met foto- en filmmateriaal. Bovendien wordt het mogelijk om snel in te spelen op de actualiteit of om de berichten op specifieke momenten af te stemmen op welbepaalde doelgroepen”, vertelt schepen van Communicatie Hannes Anaf. “Zo kunnen we bijvoorbeeld na schooltijd aan het busperron van de Warande berichten plaatsen die interessant zijn voor de jongeren die daar op de bus staan te wachten.”

De nieuwe schermen komen in het stadshart, op plaatsen waar passanten rustig de tijd hebben of zelfs staan te wachten: aan de bushalte van cultuurhuis de Warande komt een enkelzijdig scherm, in de Gasthuisstraat een dubbelzijdig. “Ze sluiten aan op een netwerk van binnenschermen dat recent werd geïnstalleerd op diverse stedelijke locaties: het Stadskantoor, het Speelkaartenmuseum, Toerisme & UiT, de bibliotheek, de Kunstencampus op Turnova en Jeugdcentrum Wollewei”, aldus nog Anaf.

Niet op elke locatie waar een oude lichtkrant stond, komt een nieuw informatiescherm. Op sommige plaatsen waar vroeger info werd gedeeld, zal dat dus niet langer het geval zijn. “Voor de verenigingen die vroeger hun activiteiten aankondigden via de lichtkranten, zijn er ondertussen veel andere mogelijkheden. Uiteraard zijn de sociale media heel belangrijk geworden, maar er is bijvoorbeeld ook de UiTdatabank waarmee ze hun communicatie kunnen laten doorstromen naar tal van kanalen zoals ons UiTmagazine of eventueel ook de nieuwe schermen. Bij de omschakeling willen we hen helpen: binnenkort organiseren we speciaal voor verenigingen enkele opleidingen rond sociale media en wervend schrijven”, besluit Hannes Anaf.