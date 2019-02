Leerlingen VTST bouwen snoezelhoek voor kinderen in inkomhal ziekenhuis Jef Van Nooten

05 februari 2019

14u23 0 Turnhout Leerlingen van De VTST in Turnhout hebben in samenwerking met Cartamundi een snoezelhoek voor kinderen ingericht in de inkomhal van het Sint-Jozefziekenhuis in Turnhout. “De ruimte biedt afleiding aan kinderen die opgenomen zijn of op bezoek komen”, klinkt het.

De inkomhal van AZ Turnhout Campus Sint-Jozef bevat sinds vorige week een snoezelhoek voor kinderen. Kinderen kunnen in de hoek kruipen, er op een tablet een spelletje spelen of informatie opzoeken over het kinderdagziekenhuis.

“De snoezelhoek in de inkomhal past volledig in ons kindvriendelijk beleid. De ruimte biedt een aangename afleiding voor kinderen die langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar ook voor kinderen die op bezoek komen”, zegt hoofdverpleegkundige pediatrie Ann Van den Bossche.

De snoezelhoek kwam tot stand door een samenwerking van Cartamundi met de VTST in Turnhout. “Jaarlijks organiseren de werknemers van Cartamundi een aantal inzamelacties ten voordele van het goede doel. Vorig jaar was het gekozen goede doel AZ Turnhout en kon met het ingezamelde geld de snoezelhoek worden opgestart”, klinkt het.

Voor de praktische uitwerking van dit project zette Cartamundi een samenwerking op met de leerlingen van de VTST Turnhout.

“Na het succes van de houten kapel die wij hadden gemaakt in samenwerking met het Bisdom Antwerpen in 2017, werden wij door Cartamundi gevraagd om mee te werken aan de snoezelhoek”, zegt Dirk Lasters van VTST. “Onze leerlingen van afdeling hout hebben hier met plezier en veel ijver aan gewerkt en samen met hen zijn we trots op het resultaat. In zulke projecten kunnen we het aanleren van de verschillende vaardigheden koppelen aan maatschappelijk relevante werkstukken.”