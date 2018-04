Leerlingen VIBO houden lenteschoonmaak in schoolomgeving 21 april 2018

03u11 0 Turnhout De omgeving van VIBO De Ring aan de Noord-Brabantlaan ligt er sinds vrijdagvoormiddag weer wat properder bij. Leerlingen van de school trokken de straat op om zwerfvuil te ruimen.

"Op onze school zijn de groene ridders en de koningin van Andalusië al jaren de gangmakers om onze leerlingen afvalbewuster te maken", klinkt het bij de directie van de school. "Dit schooljaar wilden we het wat ruimer bekijken dan onze school zelf. Daarom beslisten we een grote lenteschoonmaak te organiseren in de buurt van onze school." De lenteschoonmaak van VIBO De Ring werd ondersteund door de milieudienst van stad Turnhout en door 'Mooimakers'. De animatoren van 'Mooimakers' en de groene ridders van VIBO motiveerden de leerlingen tijdens de actie om zoveel mogelijk zwerfvuil te verzamelen.





(JVN)