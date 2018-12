Leerlingen VIBO gestart met aanleg van Wintertuin van 800 vierkante meter: “5.000 viooltjes, kerstbomen en houten herten” Jef Van Nooten

07 december 2018

15u15 0 Turnhout Op de Grote Markt in Turnhout zijn leerlingen van VIBO gestart met de aanleg van de Wintertuin van 800 vierkante meter. De tuin wordt één van de pronkstukken van ‘Winter in Turnhout’. “We willen op deze manier de kerststal meer verbinden met het Wintersalon”, zegt coördinator Filip De Roover.

Wie over de Grote Markt van Turnhout loopt, kan er niet naast kijken. Ook de geur van hars verraadt dat er iets opvallends wordt gecreëerd op het marktplein.

Leerlingen van het Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs (VIBO) zijn volop bezig met de aanleg van de Wintertuin, en die krijgt al aardig vorm. Tegen volgende week vrijdag met de nieuwigheid van ‘Winter in Turnhout’ klaar zijn. “‘Winter in Turnhout’ gaat van start op 14 december. Intussen zijn de opbouwwerken van het Wintersalon op de Grote Markt begonnen en in het bijzonder de Wintertuin van 800 vierkante meter”, vertelt Filip De Roover, coördinator van Winter in Turnhout.

De tuin bestaat uit kronkelende paadjes, gezellige hoekjes, houten decoraties, kerstbomen en als kers op de taart maar liefst 5.000 viooltjes. “We willen op deze manier de kerststal meer verbinden met het Wintersalon. Vorig jaar merkten we dat de kleine tuin bijzonder geapprecieerd werd en van daaruit zijn we vertrokken om dit jaar de tuin meer uit te werken naar een belevingstuin. Buiten de ijspret op de ijspiste kunnen kinderen op ontdekking gaan in de Wintertuin: houten diertjes, een wilgenhut, een lichtjesbol en een hinkelspel kunnen ook de allerkleinsten bekoren.”

Voor de aanleg van de Wintertuin klopt het stadsbestuur aan bij de directie van VIBO. Al snel bleek dat de schooldirectie bereid was om haar medewerking te verlenen. “VIBO was razend enthousiast en startte maanden geleden al met de opkweek van de viooltjes en het vervaardigen van de houten figuurtjes zoals herten en konijnen”, aldus nog Filip De Roover.

De schooldirectie is vereerd dat de leerlingen mogen meewerken aan het project. “Dit project is voor onze leerlingen een uitgelezen kans om hun creativiteit bot te vieren”, zegt Joost Maes. “Mensen krijgen via de Wintertuin ook een idee van wat de studenten hout en tuinbouw allemaal leren en kunnen. En zij zelf blinken van trots.”

De leerlingen en leerkrachten van VIBO krijgen bij de opbouw van de Wintertuin steun van Turnhoutse stadsarbeiders. “Alleen is dit bijzonder zwaar”, verklaart De Roover. “De stadsdiensten hebben heel wat ervaring hiermee en springen dan ook graag bij. Ook de toegangsbruggen zijn door onze schrijnwerkers gebouwd.”

De aanleg van de Wintertuin duurt nog tot woensdag 12 december. Van vrijdag 14 december tot dinsdag 1 januari is hij vrij te bezoeken.

Door de opbouw van het Wintersalon verhuizen de marktkramers vanaf dit weekend naar het Warandeplein.