Leerlingen Tramstraat zamelen geld in voor Yolo-ruimte AZ Turnhout Jef Van Nooten

29 januari 2019

12u02 0 Turnhout Het zesde leerjaar van basisschool Heilig Graf in de Tramstraat in Turnhout trok dinsdagochtend naar het Sint-Elisabethziekenhuis. De leerlingen overhandigden er geld en een speelpop voor de Yolo-ruimte van het ziekenhuis.

Yolo is een kindvriendelijke kamer op campus Sint-Elisabeth van AZ Turnhout waar kinderen en kleinkinderen van patiënten met kanker worden opgevangen. De ruimte helpt hen om de ziekte van hun familielid een plaats te geven. Ook Shirley, een meisje van het zesde jaar van Heilig Graf Tramstraat, verloor haar grootvader aan kanker. Het bracht haar klas op het idee om iets te organiseren voor de Yolo-ruimte van het ziekenhuis. “Het zesde leerjaar van onze basisschool deed een fijne actie voor een heel warm doel, iets heel nabij en persoonlijks”, vertelt directeur Pieter Jacobs. “Shirley, een van de leerlingen van de klas, verloor haar grootvader aan kanker. Zij vertelde vol overgave in verschillende klassen over het Yolo-project van AZ Turnhout en de steun die zij daar voelde.”

De leerlingen kregen dinsdagochtend een rondleiding in de Yolo-ruimte. Nadien overhandigden ze een cheque van 100 euro en een speelpop die Shirley werd gedoopt. “Een kleine actie, maar zo waardevol voor dit mooie project”, aldus nog Pieter Jacobs.