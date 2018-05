Leerlingen tonen 70 uitvindingen op beurs 01 juni 2018

De leerlingen van het eerste jaar STEM en Latijn van het Heilig Graf in Turnhout organiseerden gisteren een uitvindersbeurs. Ze presenteerden de gekste uitvindingen aan hun ouders, leerkrachten en alle geïnteresseerden. "Zo was er een extra veilig fluohesje met richtingaanwijzers. Of waskrokodillen, dat zijn klemmetjes om sokken per twee te wassen", klinkt het in het Heilig Graf. Bezoekers konden ook kennismaken met een grasmachinepoetser of met een partnerparaplu voor twee personen. Er werden 71 uitvindingen voorgesteld. "Aan deze beurs ging een heel leer- en verwerkingsproces vooraf", zegt leerkracht Jo De Locht, medeorganisator van de uitvindersbeurs. "Tijdens de vakken STEM en Nederlands presenteerden de leerlingen hun favoriete uitvinder. Binnen het vak techniek losten zij een zelfgekozen probleem op door een voorwerp te verbeteren of een nieuw voorwerp uit te vinden. De leerlingen creëerden ook een portfolio met schetsen en maakten een folder om hun ontwerp te promoten bij het publiek." (JVN)