Leerlingen Sint-Pietersinstituut tonen groene vingers Jef Van Nooten

21 maart 2019

13u01 0 Turnhout Het Sint-Pietersinstituut is voortaan een stukje groener. De leerlingen hebben hagen en planten aangeplant op de speelplaats en aan de nieuwe fietsenstalling.

De directie van het Sint-Pietersinstituut in Turnhout wilde de speelplaats van de school groener en educatiever maken. De school krijgt daarvoor hulp van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. “De gloednieuwe fietsenstallingen worden ingekleed met gemengde hagen en slingerplanten. Verder krijgen ook eetbare planten zoals olijfwilg en appelbes een plaats op de speelplaats. Ten slotte zal er een houtkant van 65 meter aangeplant worden. Dit om de leerlingen te introduceren in hakhoutbeheer, een efficiënte beheervorm die eeuwenlang werd toegepast en nu opnieuw relevant is in de zoektocht naar duurzame energie”, klinkt het.