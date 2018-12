Leerlingen Sint-Pieter Zevendonk verkopen zakjes vol geluk Jef Van Nooten

07 december 2018

De leerlingen van de basisschool Sint-Pieter in Zevendonk laten zich van hun beste kant zien. Met de hele school doen ze mee aan de Warmste Week van Music for Life. “Onze leerlingen verkopen zakjes warmte vol geluk. In een zakje zitten vijf versierde theelichtjes”, klinkt het in de school. “We zamelen op die manier geld in voor het goede doel ‘Te Gek!?’. We hebben dit goede doel gekozen omdat we als school de geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren enorm belangrijk vinden.” De leerlingen verkochten al meer dan 630 zakjes, goed voor 2.000 euro. Dat bedrag zal nog verder oplopen, want de verkoop is nog volop bezig.