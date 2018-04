Leerlingen openen pop-upbuurthuis 't Geburt 05 april 2018

Leerlingen van de richtingen 'Sociale en technische wetenschappen' en 'Verzorging' van Talentenschool Turnhout openden donderdag een pop-upbuurthuis in het Merodecenter. Gedurende een aantal weken kunnen bewoners van het Merodecenter er op donderdag langs komen. Ze kunnen in de pop-up terecht voor een gezellige koffieklets. Wekelijks staan er ook activiteiten op het programma zoals het maken van decoratie of het deelnemen aan een actuaquiz. Tijdens de openingsdag werd samen met de aanwezigen decoratie voor het buurthuis gemaakt.





(JVN)