Leerlingen Multimedia maken professionele filmopname Kristof Baelus

28 februari 2019

17u53 0 Turnhout Samen met eindredacteur Katrien Luyten en regisseur Thomas Ceulemans krijgen de leerlingen Multimedia uit de Talentenschool Turnhout Campus Boomgaard de kans om zelf een professionele video op te nemen.

Katrien Luyten heeft heel wat ervaring op haar palmares staan, momenteel is ze managing director bij Vincent TV België. Zelfs studeerde ze een master in de mediakunde en journalistiek aan het Rits in Brussel.

“Het is belangrijk om de leerlingen een realistisch beeld te geven van de huidige mediawereld”, zegt Katrien Luyten. “ Het is een uitdagend vak waarin er vandaag veel kansen liggen, maar je moet uitblinken om je doelen te bereiken. Dat is een boodschap die ik de leerlingen wil duidelijk maken.”

De leerlingen kozen om een film te laten maken van hun visie over de hervormingen in het secundair onderwijs.

“We zijn blij dat we deze kans krijgen om ervaring op te doen”, klinkt het bij de leerlingen. “We hebben tijdens dit project al veel kunnen bijleren en we krijgen een realistischer beeld van het proces om tot een video te komen.”