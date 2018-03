Leerlingen kraken kluis om schoolschat te bemachtigen 28 maart 2018

02u42 0 Turnhout Leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool De Smiskens in Tunhout trokken dinsdagvoormiddag naar Campus Zenit van de Talentenschool. Ze konden er alles leren over de werking van een bankkluis.

'STEM-leerlingen kraken de kluis'. Onder die slogan organiseert Campus Zenit van de Talentenschool in Turnhout momenteel een STEM-Academy. Binnen het project verwelkomt de school leerlingen van vijf basisscholen. Die kinderen krijgen de vraag voorgeschoteld hoe de lasers van een beveiligde bankkluis werken. "De leerlingen moeten eerst ontdekken hoe spiegelingen werken, hoe ze stralen van het ene naar het andere punt krijgen met behulp van spiegels om daarna de kluis van de school te kraken", zeggen begeleidende leerkrachten Marc Hofkens en Nick Van Camp. "Als echte inbrekers sluipen ze door de laserstralen om zo snel mogelijk de schat van de school te bereiken."





De workshop werd in elkaar gestoken door Marc Hofkens. Bedoeling van het project is leerlingen warm krijgen voor wetenschap, engineering, techniek en wiskunde. In deze workshop leren ze optica en fysica terwijl ze uitgedaagd worden om de schoolschat te pakken te krijgen. "We voelen echt dat het werkt", aldus nog Nick Van Camp. "De leerlingen zijn verwonderd over het effect van spiegels, over de mogelijkheden die de laserstralen geven en houden echt met volle overgave vol tot ze de beste oplossing hebben gevonden. Prachtig om te zien." (JVN)