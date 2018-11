Leerlingen Kameleon spelen zelf voor Sinterklaas Met opbrengst speculaas kopen ze speelgoed voor arme gezinnen Jef Van Nooten

22 november 2018

14u17 0 Turnhout De leerlingen van basisschool Kameleon laten zich van hun beste kant zien. Ze spelen zèlf voor Sinterklaas bij gezinnen die geen geld hebben om speelgoed te kopen voor hun kinderen. Deze week bakten en verkochten ze speculaas. “Volgende week gaan we met de opbrengst Sinterklaascadeautjes kopen”, klinkt het enthousiast.

Na zijn aankomst in Antwerpen verkondigde Sinterklaas dat er ook dit jaar geen stoute kinderen zijn geweest. ‘Hoe komt het dan dat er in verschillende Turnhoutse gezinnen toch schoentjes leeg blijven?’. Die vraag legden juf Annick en juf Els voor aan de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Kameleon. Het antwoord is even simpel als schrijnend: omdat hun ouders geen geld hebben om Sinterklaascadeautjes te kopen voor hun kinderen. In Turnhout groeit immers één kind op vier op in een gezin dat de eindjes niet aan elkaar kan knopen. De vijfde- en zesdejaars van basisschool Kameleon zijn vastberaden om ook die kinderen een fijn Sinterklaasfeest te laten beleven. “We weten al langer dat de armoedecijfers in de Stad Turnhout helaas erg hoog liggen.

Onze leerlingen slaan de handen in elkaar en zetten een mooie Sinterklaasactie op poten. Door zelf speculaas te bakken en te verkopen wilden ze geld verdienen om naar de speelgoedwinkel te trekken en zo de Sint een handje te helpen”, vertelt Debbie Dekien, directeur van basisschool Kameleon.

De leerlingen van de school werken samen met armoedeorganisatie ’t Antwoord. Via die vzw kwamen de leerlingen te weten waarmee ze de kinderen blij kunnen maken. “Onze leerlingen ontvangen een brief van een kindje, en kiezen en kopen zelf een gewenst cadeautje. Via ‘t Antwoord komt dit speelgoed op de juiste plaats terecht”, aldus nog Debbie Dekien. “We zijn blij dat we op dit project op de medewerking van vele mensen kunnen rekenen. Van de burgemeester kregen we de toestemming om onze zelfgebakken speculaas in de Gasthuisstraat te verkopen. We konden in ’t Stoktshof (de hotelafdeling van Talentenschool Turnhout, red.) terecht om onze speculaas te bakken, en de mensen van ’t Antwoord zorgen voor de brieven en bezorgen de cadeautjes.”

De leerlingen van Kameleon laten met dit project niet alleen hun warme hart zien, maar zijn zonder dat ze het zelf beseffen ook volop aan het leren. “Met dit project worden vele leerplandoelen bereikt. Denk maar aan een brief schrijven naar de burgemeester, de juiste berekeningen en technieken gebruiken om deeg voor speculaas te maken, sociale vaardigheden en spreekdurf voor de verkoop van de speculaas, wiskunde om met het beschikbare bedrag een passend cadeautje aan te kopen, enzovoort. Maar ook ‘warme’ en sociale vaardigheden aan bod. Dat zijn de kinderen waar we in basisschool Kameleon zo trots op zijn”, besluit directeur Debbie Dekien.