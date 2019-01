Leerlingen Hotel verkopen soep tijdens koude winterdagen Jef Van Nooten

29 januari 2019

13u10 0 Turnhout De leerlingen van het tweede jaar Hotel-Bakkerij-Slagerij van de Talentenschool in Turnhout hebben dinsdag uitgeroepen tot soepdag.

Tijdens de koude wintermaanden zullen ze iedere dinsdag soep maken die ze dan tijdens de middagpauze verkopen aan leerkrachten en alle leerlingen van de 1ste graad. “Wij gaan met onze leerlingen in de eerste graad op zoek naar hun interesses en talenten, en proberen steeds een levensechte leeromgeving te creëren. Het feit dat onze jonge leerlingen mogen koken voor medeleerlingen en hun leerkrachten motiveert hen”, zegt George Van der Veken, leerkracht hotel. “Dit initiatief sluit bovendien naadloos aan bij de aanbevelingen die Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, doet in het kader van ‘Gezonde scholen’.” De soep wordt verkocht aan 1,5 euro per portie.