Leerlingen Heilig Graf vrolijken saaie muur van Thomas More op Jef Van Nooten

15 februari 2019

12u21 0 Turnhout Leerlingen van de richting Publiciteitswerken van het Heilig Graf in Turnhout hebben een saaie buitenmuur van Thomas More in Turnhout opgevrolijkt. De panelen die ze daarvoor ontwierpen zijn vrijdagochtend plechtig ingehuldigd. “Intussen zijn er al zes nieuwe panelen in de maak.”

Een van de buitenmuren aan de achterkant van de campus van Thomas More in Turnhout is opgetrokken uit rode bakstenen. “Deze erfenis uit het verleden oogt nogal saai en steekt schril af tegen de moderne look and feel van de rest van de campus. Het was dus hoog tijd om daar wat creativiteit op los te laten”, vertelt Rita Van den Bruaene, campusmanager van Thomas More in Turnhout.

De hogeschool klopte aan bij het vierde jaar Publiciteitswerken van het Heilig Graf. De leerlingen ontwierpen en schilderden zes grote panelen - van 3 x 1,5 meter - die sinds kort de monotone muur opfleuren. “Elk paneel brengt een van de opleidingen van Thomas More in beeld”, vervolgt Rita Van den Bruaene. “De leerlingen kwamen daarvoor naar de campus, ze gingen gesprekken aan met studenten van de verschillende opleidingen en maakten een aantal ontwerpen waarvan er uiteindelijk voor elke opleiding één gekozen werd. Daarna ging de klas aan de slag om de ontwerpen op grote panelen uit te tekenen. Een aantal studenten van de hogeschool poseerde en men koos er bewust voor om de steunkleuren tot groen, rood en blauw te beperken.”

De panelen waren klaar tegen het einde van het vorig schooljaar, maar hebben pas nu hun plaats aan de muur gekregen. Vrijdagochtend kwamen de leerlingen van Heilig Graf terug naar de campus om de panelen officieel in te huldigen. Ze brachten ook de nieuwe lichting leerlingen van het vierde jaar Publiciteitswerken mee. “Die gaan immers zes nieuwe panelen maken. Ze bouwen daarbij verder op het werk van hun collega’s. Ze maken voor elk paneel een spiegelbeeld, voorzien een slogan tegenover de naam van de opleiding en in de plaats van een student zetten ze een studente of vice versa.”