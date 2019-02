Leerlingen Heilig Graf tekenen samen met experts hun stad van de toekomst uit Kristof Baelus

01 februari 2019

15u34 0 Turnhout Het Heilig Graf in Turnhout organiseerde een projectweek rond de stad van de toekomst. Samen met experts buigen 190 leerlingen uit het vijfde en zesde jaar ASO en Wetenschappen zich over de vraag hoe Turnhout er in 2030 kan en moet uitzien. Dit doen ze met oog op onder andere wonen, samenleving en milieu.

Omdat in de komende decennia 70% tot 80% van de wereldbevolking in steden zal wonen brengt dit de nodige gevolgen voor de mens met zich mee. Het Heilig Graf daagt haar leerlingen uit een eigen beeld uit te werken rond de toekomst in Turnhout. Hiervoor werden de leerlingen verdeeld in tien groepen van ongeveer twintig leerlingen. Elke groep kreeg één van de tien stadswijken toebedeeld.

“De eerste dagen kregen de leerlingen de kans om workshops en lezingen te volgen van experts. Sommige van deze workshops waren op locatie om de stad beter te leren kennen”, zegt Petra Berten, leerkracht in het Heilig Graf. “Op een zo kort mogelijke tijd kregen de leerlingen veel input rond onderwerpen als onder andere armoede, cohousing, duurzame energie en ruimtelijke ordening. Daarna dienden de leerlingen in groep aan de slag te gaan en kregen ze vier uur om hun stad van de toekomst te bouwen aan de hand van een stadsplan en maquettes.”

Door de organisatie van dergelijk project doorbreekt de school de klassieke structuur van een lesweek in vakuren. Door actief te werken rond echte problemen hoopt de school de leerlingen aan te zetten om het geleerde meteen toe te passen.

“Het is een zeer interessant project, we hebben veel kennis opgedaan door de verschillende workshops die we nu aan het omzetten zijn op ons stadsplan”, zegt Noor Fleerackers. “Wij spitsen ons toe op het gebied Heizijde in Turnhout. Wij hebben een enquête afgenomen bij de bewoners uit de buurt. Hun bevindingen zoals meer plaats voor speelpleinen hebben wij opgenomen in onze stad van de toekomst. Ook is er tijdens het project veel gewerkt rond vernieuwbare energie. Een groepje maakt bijvoorbeeld sorteerstraatjes, het vuilnis moet dan niet meer aan de deur worden opgehaald maar op een centrale plaats. Dit is beter voor het milieu en het vuilnis moet enkel opgehaald worden als er voldoende vuilnis is.

Nadien stellen de leerlingen hun project voor aan het stadsbestuur. Zo kunnen ze zelf aangeven wat zij belangrijk vinden in de toekomst de gevolgen voor het wonen in de stad van de toekomst zo aangenaam en duurzaam mogelijk te maken.

“Hopelijk is het stadsbestuur tevreden met onze inspanning, het is de bedoeling dat zij er ideeën van oppikken die in Turnhout uitgewerkt kunnen worden”, zegt Noor.