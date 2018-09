Leerlingen Heilig Graf springen, vliegen en duiken 04 september 2018

02u45 0

De eerste schooldag is speciaal voor alle kinderen, maar zeker voor leerlingen van het eerste middelbaar is het een aparte belevenis. In campus Apostoliekenstraat van het Heilig Graf in Turnhout brachten de eerstejaars plezierige tijd met elkaar door om de leerkrachten en mede-meerlingen beter te leren kennen. Naast de school werd een hindernissenparcours van 18 meter geplaatst waaraan de kinderen zich mochten wagen. Een deel van de leerlingen trok ook naar de Stadsboerderij om elkaar beter te leren kennenkennen.





(JVN)