Leerlingen en stad maken pesten bespreekbaar met film 07 februari 2018

02u59 0 Turnhout Leerlingen van het vijfde jaar Woordkunst-Drama van het Heilig Graf in Turnhout hebben samen met de Preventiedienst van de stad een kortfilm over pesten gemaakt. De film zal in alle Turnhoutse scholen verspreid worden om pestgedrag bespreekbaar te maken.

Naar aanleiding van de Vlaamse week tegen pesten is gisteren in Turnhout een kortfilm over datzelfde thema gelanceerd. De kortfilm kwam tot stand door een samenwerking tussen het Heilig Grafinstituut en de stad Turnhout. "De leerlingen van het vijfde jaar Woordkunst-Drama van het Heilig Graf schreven hun eigen pestervaringen neer en maakten er samen met de stad Turnhout een boeiende, beklijvende film van. Aan de hand van deze film kunnen Turnhoutse scholen pesten bespreekbaar maken in de klas", zegt schepen voor Preventie Peter Segers (sp.a). "De stad Turnhout is al jaren bezig met acties tegen pesten. Elke Turnhoutse school heeft een antipestplan. Er zijn ook meldingsformulieren en we organiseren in de middelbare scholen de toneelvoorstelling 'De pest aan mij'. In 2016 kreeg de stad Turnhout samen met drie Turnhoutse scholen trouwens de 'Pesten dat kan niet!-prijs'."





Sigaret in toiletten

De kortfilm van bijna 6 minuten bevat onder meer scènes van een meisje op de Grote Markt in Turnhout dat het slachtoffer werd van cyberpesten, of van een jongen die in de toiletten van het Heilig Graf wordt gedwongen een sigaret te roken. "Van alle pestverhalen die de leerlingen zelf opgeschreven hadden, heb ik er een drietal geselecteerd. In twee draaidagen hebben we de scènes opgenomen", zegt Jan Verheyen van de communicatiedienst in Turnhout."





Op YouTube kan je de film vinden via de zoekwoorden 'Pesten praat erover'. (JVN)