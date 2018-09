Leerkrachten begeleiden leerlingen naar school 04 september 2018

Het Heilig Graf in Turnhout biedt leerlingen van het eerste jaar de kans om tijdens de eerste weken van het schooljaar via een 'fietspool' naar school te komen. "Enkele leerkrachten zullen de eerste twee weken van het schooljaar 's ochtends samen met de leerlingen veilig naar school fietsen. Ze spreken af op verschillende punten - in Kasterlee, Arendonk en Vosselaar - om in groep naar school te fietsen", zegt woordvoerster Sarah Laureysen. (JVN)