Lawtree Advocaten opent kantoor in d’Offiz Jef Van Nooten

25 maart 2019

16u18 3 Turnhout Lawtree Advocaten uit Antwerpen opent binnenkort een kantoor in het business center d’Offiz in Turnhout. Het Antwerpse advocatenkantoor gaat hiervoor een samenwerking aan met de voormalige Turolex-advocaten Stijn Adriaensens en Ward Borgmans.

Lawtree Advocaten opent haar Turnhoutse vestiging op 2 april. Voor het kantoor in Turnhout trok het advocatenkantoor twee nieuwe vennoten aan: Stijn Adriaensens en Ward Borgmans. Beide advocaten hebben expertise op het vlak van ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, aansprakelijkheidsrecht en bouw- & vastgoedrecht.

Kempense voetafdruk

“Met Stijn Adriaensens en Ward Borgmans trekken we twee nieuwe vennoten aan met dezelfde visie en kwaliteit. Ze hebben bovendien reeds een sterke voetafdruk in de Kempen. Via deze schaalvergroting onderstrepen we onze ambitie om de geprefereerde juridische partner te worden van alle bedrijven, ondernemers en overheden”, zegt Roy Maes van Lawtree Advocaten.

Ook advocate Kim Coomans maakt de overstap, en het kantoor in Turnhout is nog op zoek naar advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en een advocaat ondernemingsrecht. “Dit nieuwe team in Turnhout resulteert in een grotere capaciteit en een grotere beschikbaarheid voor onze klanten”, benadrukt Roy Maes. “Door onze vestiging in Turnhout kunnen onze Kempense klanten bovendien ook bediend worden in hun eigen regio.”