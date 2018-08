Laatste werkdag na 50 jaar in zelfde fabriek JAN MEEUWES BEGON ALS 14-JARIGE BIJ DRUKKERIJ JOOS JEF VAN NOOTEN

23 augustus 2018

02u38 0 Turnhout Op 14-jarige leeftijd stapte hij voor het eerst de fabriek van drukkerij Joos Binnen. Na vijftig jaar onafgebroken dienst begint Jan Meeuwes morgenavond aan zijn pensioen.

"Iedereen die hier werkt, heb ik zien toekomen. Ik ga alles zo hard missen."





Jan 'Janneke' Meeuwes trekt morgenavond voorgoed de deur van drukkerij Joos achter zich dicht. De man heeft er een carrière van vijftig jaar opzitten in hetzelfde bedrijf. Hij werkte voor drie generaties bazen van dezelfde familie. Morgen wordt hij gevierd met een receptie waarbij tal van herinneringen zullen worden opgehaald.





"Toen ik in 1968 op mijn veertiende voor Joos begon te werken, was de fabriek nog gevestigd in de Rubensstraat. Ik herinner mijn eerste werkdag nog heel goed. Ik stond toen aan de plooimachine om Fort-boekjes te plooien", zegt Meeuwes. "Vroeger kreeg je in winkels Fort-boekjes vol zegels. Voor een volle kaart zegels kreeg je dan 30 Belgische frank of zo."





Maar Jan bleef niet zijn hele carrière aan de plooimachine staan. Hij verhuisde al snel naar de verzaagmachines. "Ik heb ook heel lang het drukwerk voor de belastingbrieven gedaan. Die volumes zijn wel aan het dalen. Vroeger waren we bijna zes maanden na elkaar bezig met drukken van belastingbrieven. Nu zijn dat nog maar twintig werkdagen."





Brand 1991

Jan Meeuwes zag doorheen de vijftig jaar veel veranderen op de werkvloer. De machines werden alsmaar moderner en alles werd steeds meer gedigitaliseerd. "Vroeger waren er ook geen dozen om de eindproducten in te steken. We moesten alles inpakken in kraftpapier. En die pakketten moesten we zelf met de hand in de vrachtwagens laden. Vorkliften hadden we toen nog niet."





In 1991 werd de fabriek getroffen door een brand. Het machinepark werd volledig vernieuwd, met nog modernere machines. "Ik had gelukkig altijd alles snel onder de knie."





Kleinkinderen

Morgen werkt Jan zijn laatste dag. Vanaf maandag vult hij zijn pensioen met fietsen, tuinieren en kleinkinderen. "Ik zal mijn dagen wel vol krijgen, maar weet nu al dat ik heimwee zal hebben. Iedereen die hier werkt, heb ik zien toekomen. 's Morgens opstaan om naar de fabriek te vertrekken, achter mijn machine staan, de collega's... Ik ga alles ontzettend hard missen."





Ook omgekeerd zal er gemis optreden. Drukkerij Joos ziet zijn vertrek met lede ogen aan. "Jan is nog van een generatie waar je volledig op kon rekenen. Als een order op tijd af moest zijn, zorgde Jan daarvoor. Hij stelde vaak zelf voor om wat extra uren te werken."





Jan is niet de enige die er een lange carrière op heeft zitten bij Group Joos. De zestig nog in leven zijnde gepensioneerden komen samen aan 1.720 jaren dienst. Zeventien van hen waren meer dan 40 jaar in dienst voor Group Joos.