Laatste pint getapt in Den Boemel 18 april 2018

De klanten van café Den Boemel in de Stationsstraat moeten op zoek naar een ander stamcafé. De uitbaters hebben gisteren na 24 jaar de deuren van de kroeg gesloten. Den Boemel was een café waar de tijd is blijven stilstaan. Paul Ardui en Monique Bourgeois namen het café in 1994 over, maar de kroeg zelf bestaat wellicht al van voor de Tweede Wereldoorlog. De uitbaters hebben de kroeg altijd graag uitgebaat, maar als ze voort willen doen zouden ze een handelshuurovereenkomst van nog eens negen jaar moeten ondertekenen. Omdat ze intussen op pensioengerechtigde leeftijd zijn, zien Paul en Monique dat niet meer zitten. Ze wilden de overeenkomst beperken tot drie jaar, maar dat zag de eigenaar niet zitten. Die gaat nu op zoek naar een overnemer. (JVN)