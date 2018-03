Laat je eigen spel fabriceren STAD LANCEERT 'FABLAB' IN SPEELKAARTENMUSEUM JEF VAN NOOTEN

21 maart 2018

02u34 0 Turnhout Turnhout wil zichzelf nog meer op de kaart zetten als de stad van het spel, de speelkaart en het stripverhaal. Eén van de projecten die daarvoor worden opgestart, is een 'fablab' dat wordt ingericht in het Speelkaartenmuseum. "Startende spelontwikkelaars kunnen er hun zelfbedacht spel laten fabriceren", klinkt het.

Het stadsbestuur van Turnhout lanceert het project 'Games, Cards & Comics'. De stad werkt daarvoor samen met Carta Mundi, Strip Turnhout en Game Brewer. Het doel van het project is om Turnhout nog meer op de kaart te zetten als stad van het spel, de speelkaart en het beeldverhaal. Door die drie thema's - waarin Turnhout een sterke traditie heeft - extra in de kijker te zetten, hoopt de stad ook meer mensen naar de winkels in de stadskern te lokken. "Ook de detailhandel moet door het project een extra boost krijgen door het aantrekken van meer bezoekers naar het centrum", vertelt Melanie Ryckaert van de dienst Lokale Economie.





Voor het project wordt 676.000 euro uitgetrokken, geld dat grotendeels gesubsidieerd wordt door Europa en de provincie Antwerpen. Met het geld worden verschillende acties uitgewerkt. Het opvallendste initiatief is ongetwijfeld een ruimte die wordt ingericht in het café van het speelkaartenmuseum. Wie zelf een spelidee heeft bedacht, kan daar terecht om het effectief tot een tastbaar spel te fabriceren.





3D-printer

"In het Nationaal Museum voor de Speelkaart wordt een zogenaamd fablab ingericht waar startende spelontwikkelaars en striptekenaars de apparatuur en know how vinden om hun eerste prototypes te fabriceren", zegt schepen voor Cultuur en Toerisme Astrid Wittebolle (Groen). "Ze worden hierin begeleid door Game Brewer, een spelontwikkelaar gevestigd in Turnhout, die al succesvol de eerste eigen spellen op de markt geïntroduceerd heeft. Ook Cartamundi en Strip Turnhout leveren expertise aan om dit fablab professioneel in te richten." Met welke apparatuur de ruimte precies ingericht zal worden, bijvoorbeeld een 3D-printer, moet nog bepaald worden.





Een tweede opvallende actie binnen het project 'Games, Cards & Comics' is The Storybox. Daarbij worden zowel leegstaande als gebruikte handelspanden in het stadscentrum onder handen genomen door striptekenaars. "In leegstaande winkelpanden in het centrum van Turnhout worden vier keer gedurende een periode van drie maanden gerenommeerde striptekenaars aan het werk gezet om de binnenstad om te toveren tot één stripalbum", zegt schepen voor Lokale Economie Luc Hermans (CD&V). "Lege etalages worden opgevuld, waardoor de beeldkwaliteit in de winkelstraat verbetert, en aan winkelende bezoekers wordt een extra beleving geboden als ze door het centrum wandelen. Strip Turnhout staat in voor de selectie van de striptekenaars en de kwaliteitsvolle afwerking van de panden."





Een derde actie houdt in dat er toonaangevende sprekers uit de wereld van strip- en spelmakers worden uitgenodigd om lezingen te geven. Die worden dan live gestreamd om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.