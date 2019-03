Kunstveiling voor MS-patiënt: “Om behandeling van 50.000 euro te betalen” Jef Van Nooten

27 maart 2019

17u02 0 Turnhout Al zeker dertig kunstenaars scharen zich achter het initiatief ‘Art for Life’, een evenement waarbij zo’n 150 kunstwerken verkocht zullen worden. De opbrengst van de kunstverkoop gaat naar de zoon van kunstenares Jo Ceelen uit Turnhout. De veertiger lijdt aan een zeldzame variant van multiple sclerosis (MS). “In het buitenland bestaat een behandeling om de ziekte te stabiliseren. Maar die behandeling kost 50.000 euro”, zegt Jo Ceelen.

De zoon van Jo en Marcus uit Turnhout merkte in december 2017 de eerste symptomen op. Uitvalsverschijnselen aan zijn rechterkant. Na analyse van de beelden van scans in verschillende universitaire ziekenhuizen dacht men aanvankelijk aan een tumor in de hersenstam. Een biopsie nemen was te risicovol, maar er was toch twijfel. Na een jaar van allerlei onderzoeken heeft men dan toch een diagnose gesteld: een progressieve vorm van MS. “De dokters kunnen het niet volledig uitsluiten, maar zijn wel 95% zeker dat hij geen tumor heeft”, vertellen Jo en Marcus. “Ze gaan er van uit dat hij een zeldzame vorm van MS heeft.”

Door de ziekte zal op termijn een volledige verlamming optreden en zal de werking van zijn zintuigen afnemen. “Medicatie heeft hier geen enkele invloed op”, zegt de zoon van Jo en Marcus. Zelf komt hij liever niet met zijn naam in de krant. “Er bestaat echter een behandeling die de ziekte kan stabiliseren, maar helaas enkel in het buitenland. De Belgische ziekenzorg komt dan ook niet tussen in de kosten. De behandeling zelf is betrouwbaar en effectief, dat blijkt uit nazicht van medische vakliteratuur en uit persoonlijke gesprekken met een andere Belgische patiënt.”

De Turnhoutenaar vertrekt midden mei naar het buitenland voor de behandeling. Hij moet daar zes weken voor in quarantaine. “De rechtstreekse kost van louter de behandeling is 50.000 euro. Maar het totale kostenplaatje zal veel hoger zijn. Er zijn ook nog de kosten voor de nazorg en zijn echtgenote gaat zes weken mee voor mentale ondersteuning”, aldus nog Jo en Marcus.

Een bevriend koppel kreeg weet van de medische situatie en het grote kostenplaatje. Mieke Van Tichelt en Ward Compeers beslisten om op 22 april een kunstenverkoop en een curiosamarkt te organiseren om geld in te zamelen. Het initiatief kreeg de naam ‘Art for Life’. “We hebben het initiatief kenbaar gemaakt in de Academie in Turnhout. Intussen kreeg we al tal van kunstwerken binnen om te verkopen. We verwachten dat er uiteindelijk 150 kunstwerken van dertig verschillende kunstenaars verkocht kunnen worden”, vertelt Mieke Van Tichelt. “Echt iedereen heeft kans om een kunstwerk te kopen. Elk stuk moet de deur uit, al is het voor een paar euro. Want elke euro telt voor de behandeling.”

Geïnteresseerden in de kunstverkoop mogen zich aan een heel gevarieerd aanbod verwachten: van schilderijen over beeldhouwwerken tot zelfs een zelfgemaakte viool. “We hebben ook een paar blikvangers zoals werken van Mattijs Hazewinkel, een kunstenaar met een beperking die schildert in de stijl van Herman Brood.”

De initiatiefnemers kregen al steun uit verschillende hoeken. “Jan Starckx zal de verkoop leiden, Frank Vaerten leent ons sokkels om de beelden op te zetten, lokale ondernemers hebben folders opgehangen, enzovoort. En ook alle schenkers van een kunstwerk zijn we uiteraard erg dankbaar.”

De kunstenverkoop gaat op (paas)maandag 22 april door in de Otterstraat 86, het pand waar vroeger cocktailbar Chico’s gevestigd was. Op 19 april (16-21 uur) en 20 april (10-20 uur) worden de kunstwerken alvast tentoongesteld tijdens kijkdagen. Ook de curiosamarkt is dan al open.

De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar de behandeling. Eventuele overschotten worden overgemaakt aan onderzoek naar MS. Ook een vrije donatie is mogelijk op het rekeningnummer BE63 0018 5840 4408 (Ceelen Maria Joanna) met vermelding ‘gift’.