Kunstleerlingen palmen centrum in HEILIG GRAF-INSTITUUT ZET OPLEIDING IN DE KIJKER MET ACTIES MARLIES VAN BAEL

08 maart 2018

02u27 0 Turnhout Wie gisteren door Turnhout liep, kon er niet naast kijken: de leerlingen van het kunstonderwijs van het Heilig Graf-instituut zetten met talrijke acties hun opleiding in de kijker.

Slechts 17 procent van de leerlingen die instappen in het secundair onderwijs kiezen voor kunstonderwijs (KSO). Dat komt doordat ouders vaak hun twijfels hebben over de toekomstperspectieven van een opleiding muziek, woord of beeldende kunst. Om komaf te maken met de misverstanden en vooroordelen over kunstonderwijs, organiseerden de KSO-scholen van het Nederlandstalig onderwijs gisteren voor de tweede keer een kunstzinnig evenement 'KSO uit de kast'.





Flashmob

Verspreid over de Grote Markt, de Warande, het station, de Zeshoek en het Zegeplein verrasten de leerlingen in Turnhout elke voorbijganger met een zelfgemaakt kunstwerk, een mooie samenzang, een flashmob of een enorme tekening op de Markt.





Voor de leerlingen van het Heilig Graf-instituut was het de eerste keer dat ze in de stad acties op poten zetten. "We willen vooral kunst in de schijnwerpers plaatsen", zegt Liesbeth Breugelmans, één van de coördinatoren van de actie. "De leerlingen die beginnen aan een kunstopleiding ontwikkelen zichzelf en dat stellen we echt wel voorop. We willen de creativiteit volledig benutten en de mogelijkheden tot verder studeren zijn enorm. De leerlingen moeten vooral hun buikgevoel volgen en doen wat ze graag doen."





5 uur wiskunde

Het kunstonderwijs moet dus niet onderdoen voor het algemeen of technisch secundair onderwijs. "Als je kijkt naar sommige richtingen krijgen onze leerlingen ook vijf uur wiskunde of een talenpakket. Aan algemene kennis zal het hen dus zeker niet ontbreken." Onder de leerlingen deden ook Margo en Tevin mee, zij studeren interieurarchitectuur aan het Heilig Graf-instituut. "Kunst is echt wel een toffe richting en helemaal niet minderwaardig", vertelt Margo. "Je hoeft er helemaal geen kunstenaar mee te worden. Met kunst kan je veel meer bereiken, je kan jezelf tonen en het is een echte uitlaatklep voor je emoties."





Altijd aan het tekenen

Voor Tevin is kunst zijn alles. "We komen onze zitbanken en dergelijke werken tentoonstellen en tonen aan de mensen. Ik koos voor de kunstrichting omdat ik later architect wil worden", zegt hij. "In mijn vrije tijd ben ik de hele tijd aan het tekenen, kunst is mijn leven." Ook zij merken de vooroordelen over de richting. "Doe gewoon wat je wil doen, als je denkt dat je er later iets mee kan bereiken, ga er gewoon voor", zegt Tevin nog. De voorbijgangers waren allen zeer positief en toonden veel interesse. "Zo zien ze ook dat er toch wel veel mogelijkheden zijn in het kunstonderwijs en dat is voor ons enorm belangrijk."