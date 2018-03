Kruispunt Graatakker is derde gevaarlijkste van Vlaanderen OOK KRUISPUNT MET STEENWEG OP MOL STAAT IN TOP 10 VAN 'ZWARTE PUNTEN' JEF VAN NOOTEN

17 maart 2018

Het kruispunt van de Ring met de Graatakker in Turnhout is het derde gevaarlijkste kruispunt van heel Vlaanderen. En ook het kruispunt met de Steenweg op Mol staat in de top 10. Dat blijkt uit een nieuwe lijst die Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) deze week bekend maakte. Voor het kruispunt aan Graatakker moet de geplande ondertunneling een oplossing bieden.

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakte deze week een nieuwe lijst met de meest onveilige kruispunten in Vlaanderen bekend. Die lijst is opgemaakt op basis van een puntensysteem waarbij rekening wordt gehouden met het aantal ongevallen en het aantal doden of gewonden. Maar liefst twee kruispunten van de Ring in Turnhout staan in de top 10 van die zwarte lijst: het kruispunt met Graatakker/Steenweg op Zevendonk op plaats 3, en het kruispunt met Steenweg op Mol op plaats 10. "Wij weten al veel langer dat het kruispunt met de Graatakker een zwart punt is. We zijn blij dat nu ook Vlaanderen erkent dat het een gifzwart punt is want het staat op plaats 3 in de lijst", zegt Turnhouts schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen).





Nu het zwart op wit staat dat het kruispunt aan McDonald's een levensgevaarlijk kruispunt is, hoopt het stadsbestuur van Turnhout dat er versneld een oplossing kan komen. "Vier jaar geleden zijn we met één globaal dossier naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestapt. Met de bedoeling om alle kruispunten van de Ring conflictvrij te maken. AWV stelde voor om de kruispunten één voor één te bekijken", zegt Boogers. Voor het kruispunt met de Graatakker bleek uit een studie dat het onmogelijk was om dat kruispunt conflictvrij te maken. Omdat het kruispunt te druk is.





Files

"Het grote aantal auto's vormt daar een probleem. Als je het conflictvrij maakt, wordt de doorstroming moeilijker. Dan zou je daar enorme files krijgen. Volgens het AWV moet een ondertunneling van de Ring daar een oplossing bieden", zegt schepen Marc Boogers. "Aan zo'n ondertunneling hangt natuurlijk een groot prijskaartje. Maar er zijn de voorbije maanden al gesprekken over gevoerd, en die verliepen positief. Nu het kruispunt officieel als derde gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen beschouwd wordt, hopen we dat dit een doorbraak kan betekenen voor het dossier."





Conflictvrij

Enkele honderden meters verderop ligt met kruispunt aan Steenweg op Mol (ter hoogte van Miko) het tiende gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen. Ook daar zijn plannen voor meer veiligheid. "Dit kruispunt zal niet alleen conflictvrij gemaakt worden door middel van de verkeerslichten, maar dit kruispunt zal ook heringericht worden. AWV voert momenteel een studie uit voor dat kruispunt. Het is de bedoeling om dit kruispunt in 2019 aan te pakken." Ook enkele kruispunten die als minder gevaarlijk worden beschouwd, worden op korte termijn aangepakt. "Volgend jaar of in 2020 is ook kruispunt met de Steenweg op Antwerpen aan de beurt. Ook dat kruispunt wordt niet alleen conflictvrij gemaakt, maar ook opnieuw ingericht. Nu staan er op piekmomenten lange fietsfiles. Vlaanderen wil er voor zorgen dat meer fietsers tegelijk kunnen oversteken bij groen licht." Oppositiepartij Open Vld in Turnhout beseft dat Turnhout afhankelijk is van de Vlaamse overheid voor het veiliger maken van de kruispunten op de Ring, maar vindt dat het stadsbestuur meer druk moet zetten op het Agentschap Wegen en Verkeer.