Kroegbaas Central Station in cel voor diefstal met geweld 28 juni 2018

02u34 0 Turnhout De kroegbaas van café Central Station in Turnhout zit in de gevangenis. Hij werd aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. In zijn opdracht werd eind mei 12.000 euro buit gemaakt bij een overval. Ook de uitvoerder is opgepakt.

Het parket in Turnhout heeft gisteren meer uitleg gegeven bij de inval die de politie dinsdagochtend uitvoerde in café Central Station in Turnhout. Het politieoptreden kwam er na een gewelddadige diefstal waarbij eind mei 12.000 euro werd buit gemaakt. "De politie is dinsdag op drie locaties binnen gevallen in Turnhout. Onder meer in café Central Station kamden agenten het café en appartementen boven de zaak uit. Ook op andere plaatsen waren er gelijkaardige en simultane invallen", aldus een parketwoordvoerder.





Tegen de Armeense uitbaters van café Central Sation loopt al langer een onderzoek naar drugs en wapens. Daarvoor werden eerder al huiszoekingen uitgevoerd. De inval van dinsdag had betrekking op een diefstal met geweld. Eind mei werd een man beroofd die de opbrengst van speelautomaten ophaalt in cafés. Kort nadat de werknemer in café Central Station was geweest, werd met geweld 12.000 euro afhandig gemaakt bij de man. "Er werden twee personen gearresteerd. Het gaat om een 30-jarige Armeniër die eigenaar is van de zaak. Hij wordt beschouwd als opdrachtgever. Zijn kompaan, een Roemeen die in Kasterlee verblijft, pleegde de diefstal."





Ondanks de arrestatie van de kroegbaas, is café Central Station gewoon open.