Kroegbaas blijft aangehouden 03 juli 2018

De 30-jarige kroegbaas van café Central Station aan de Merodelei in Turnhout blijft in de gevangenis. De Armeniër werd vorige week opgepakt na een huiszoeking in zijn café en woning. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een diefstal met geweld. Eind mei werd 12.000 euro gestolen van een werknemer die de speelautomaten in het café leeg was komen maken. De Armenische cafébaas van Central Station wordt er van verdacht dat hij de opdracht tot de gewelddadige diefstal heeft gegeven. Een 28-jarige Roemeen uit Kasterlee zit eveneens in de cel. Hij zou de overval hebben gepleegd. Het duo vertoeft nog zeker een maand achter de tralies. (JVN)