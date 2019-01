Kringwinkel WEB start loterij om meer spullen binnen te krijgen Jef Van Nooten

09 januari 2019

16u25 0 Turnhout De Kringwinkel WEB pakt de komende weken uit met ‘De Kringloterij’. Wie spulletjes aan De Kringwinkel schenkt, maakt kans op prijzen zoals een wellnessweekend.

“De Kringloterij is een geversactie die we in het leven hebben geroepen om de periode te overbruggen wanneer er weinig tweedehandse spullen geschonken worden, namelijk januari en februari”, verduidelijkt David Verheyden van WEB. “De actie bestaat eruit dat mensen herbruikbare spullen schenken en een lotje in de plaats krijgen. Ze doen dan mee aan De Kringloterij.”

Wie een lotje heeft, maakt kans op verschillende prijzen zoals een familie-uitje, een WEB Weckt pakket of een waardebon van de Kringwinkel. In totaal worden elf prijzen verdeeld. De hoofdprijs is een luxe wellness weekend.

De Kringloterij loopt vanaf 14 januari tot en met 7 maart. Op 9 maart volgt dan de trekking en de bekendmaking van de winnaars.