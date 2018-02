Koks in spe serveren maaltijd op internaat 02 februari 2018

02u38 0

De internaatleerlingen van Talentenschool Turnhout kregen gisteravond een lekkere maaltijd voorgeschoteld die bereid was door de leerlingen van het tweede jaar Hotel Bakkerij Slagerij. Deze leerlingen dienden de maaltijden ook zelf op. Op die manier konden de jonge koks in een levensechte leeromgeving ervaring opdoen. "Wij gaan met onze leerlingen in de eerste graad op zoek naar hun interesses en talenten, en proberen steeds een levensechte leeromgeving te creëren. De samenwerking met het internaat past perfect in deze visie en geeft de mogelijkheid aan onze jonge leerlingen om het plezier te ondervinden om voor anderen te koken", vertelt Fredie Hogenhout, coördinator van Hotelschool Turnhout.





"De leerlingen van het tweede jaar Hotel Bakkerij Slagerij van Talentenschool Turnhout worden tijdens hun praktijklessen op donderdag uitgedaagd om evenwichtige en smaakvolle maaltijden te bereiden die naast voedzaam, ook zeer lekker zijn. Buiten henzelf, mogen nu ook de internen van Talententhuis Turnhout meegenieten van de kookkunsten van onze jonge, talentvolle leerlingen." (JVN)