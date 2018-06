Kobe wint technologiewedstrijd TechnoVips 05 juni 2018

Kobe Fleerackers, een leerling van het zesde jaar Industriële Wetenschappen van de VTST (Vrije Technische Scholen van Turnhout) heeft de eerste prijs behaald in de wedstrijd TechnoVips. In samenwerking met het bedrijf BePowered werkte Kobe aan een energiebeheerssysteem. Dit softwareprogramma monitort en stuurt de energiestromen in een aantal huizen. Kobe Fleerackers nam samen met Bart Eestermans van Bepowered de prijs in ontvangst.











(JVN)