Knuffels vallen voor 15de keer uit kerktoren 24 augustus 2018

Het Beiaardcomité en Toerisme Turnhout organiseren zaterdag 25 augustus voor de 15de keer de 'Gheyntjesworp'. "Het wordt dit jaar een ware feesteditie met een groots belevingsplein vol animatie."





De 'Gheyntjesworp' is een gratis evenement en voor veel kinderen een feestelijke afsluiter van de zomervakantie. Traditiegetrouw vallen er knuffels vanuit de kerktoren naar beneden, maar de 15de editie van Gheyntjesworp heeft veel meer in petto dan enkel vallende knuffels. "Het wordt dit jaar een ware feesteditie met een groots belevingsplein vol animatie zoals grootse springkastelen, kindergrime en andere toffe verrassingen", zegt Nik Tuytelaers van Toerisme Turnhout." Van 14 uur tot 17 uur zijn er op de Grote Markt in Turnhout vele activiteiten en vallen honderden nieuwe knuffels uit de kerktoren van de Sint-Pieterskerk letterlijk in de handen van de altijd enthousiaste kinderen. Dankzij sponsors is er ook een extra verrassing voor elk kind." (JVN)