Klinken met de Binken in de regen Toon Verheijen

13 januari 2019

Het nieuwe jaar in Turnhout is zondag traditioneel ingezet met een nieuwe editie van Klinken met de Binken tijdens Verlooren Mondagh. Een traditie die jaren geleden in het leven werd geroepen door ex-burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V). Het startschot werd gegeven om 11 uur met om 14 uur de eerste toespraak van kersvers burgemeester Paul Van Miert (N-VA). Ondanks het gure weer kwamen toch heel wat Turnhoutenaren afgezakt naar de Grote Markt. “Wij doen dit alle jaren en zorgen zelf voor de sfeer”, lacht een groep dames. Het stadsbestuur trakteerde alle Turnhoutenaren op een vers bereid worstenbrood of een warme appelbol met koffie of thee voor maar 2,50 euro. Er waren ook wat optredens en wat kinderanimatie. De Turnhoutse Patriotten vuurden ook een paar salvo’s af. Een tiental Turnhoutse verenigingen zorgde met een eigen kraampje voor de nodige drank.