Klimaatactie in Turnhout: 110 scholieren ruimen zwerfvuil Jef Van Nooten

30 januari 2019

15u59 0 Turnhout De binnenstad van Turnhout ligt er weer wat properder bij. Zo’n 110 scholieren ruimden woensdagmiddag zwerfvuil. Om hun engagement voor een beter klimaat te tonen. “Het is ons dus niet alleen voor het spijbelen te doen. Ook in onze vrije tijd voeren we actie voor het milieu”, zegt Tom Van Geldorp.

Blikjes frisdrank, lege flessen sterke drank, plastic verpakkingen, sigarettenpeuken, … De Turnhoutse scholieren die woensdagmiddag gewapend met grijptangen en vuilniszakken door de straten gingen, troffen een grote verscheidenheid aan afval aan. “Vooral veel sigarettenpeuken. Zet dat maar in je artikel: dat rokers moeten stoppen om hun peuken zomaar op straat te gooien”, vertelt een meisje terwijl ze een zoveelste peuk opraapt met haar grijptang.

De initiatiefnemers van ‘Turnhout for Climate’ zijn tevreden over hun eerste evenement. Zo’n 110 leerlingen van Turnhoutse scholen daagden op voor de zwerfvuilactie. “We hadden onze oproep verspreid in de Turnhoutse scholen. En daar is toch wel respons op gekomen, want we zijn met meer dan honderd leerlingen. We richten ons op vier hoofdplaatsen: Grote Markt, de Warande, het skatepark en het station”, vertelde medeorganisator Tom Van Geldorp tijdens de actie. “Veel mensen zeggen dat we alleen gaan betogen in Brussel omdat we dan niet naar school moeten. Maar hier bewijzen 110 Turnhoutse jongeren dat we ook onze vrije tijd opofferen voor het klimaat. We staan hier op een vrije woensdagnamiddag.”

Toch was er voor een deel van de scholieren een onderliggende reden om mee zwerfvuil te rapen. Ze waren met hun schooldirectie overeengekomen dat ze op deze manier een strafstudie zouden ontlopen. “Velen van ons zijn ook al op een donderdag mee gaan betogen in Brussel. Daar kregen we een strafstudie voor. Maar de directie ging akkoord dat we als strafstudie zouden deelnemen aan deze zwerfvuilactie.”

De initiatiefnemers willen de komende weken en maanden nog meer acties organiseren. “Niet alleen zwerfvuil rapen, maar allerlei initiatieven die goed zijn voor het milieu. Welke acties dat concreet zullen zijn, moeten we nog bekijken in overleg met de Turnhoutse scholieren”, aldus nog Van Geldorp.

Voor de eerste actie werd niet toevallig gekozen voor het ruimen van zwerfvuil. “We vinden dat er te veel afval in het Turnhoutse straatbeeld ligt. We hebben daar genoeg van en storen ons daar echt aan. Bijvoorbeeld rond de kasteelvijver ligt altijd heel veel afval.”