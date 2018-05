Kleuters sporten zich een weg naar piratenschat 24 mei 2018

02u49 0 Turnhout Bijna honderd kleuters van het Heilig Graf in de Tramstraat trokken gisteren naar Thomas More voor een 'piratensportdag'. De kleuters gingen op zoek naar een verloren schatkist.

De studenten van de Lerarenopleiding van Thomas More hebben samen met bijna honderd kleuters de campus in Turnhout in beweging gezet. Tijdens een Piratensportdag gingen de kinderen op zoek naar de verloren schatkist. "Het was een aaneenschakeling van bruisende activiteiten, waarbij de kleuters hun energie kwijt konden", zegt Jocelyne Daems van Thomas More.





De piratensportdag had een dubbel doel: de kleuters laten bewegen en de studenten ervaring laten opdoen. "De kinderen amuseerden zich en de studenten leerden hoe ze kleuters in beweging kunnen brengen. Wat voor de kleuters een spannende zoektocht naar de schatkist was, was voor de studenten een heel bewegingslandschap zonder dat het een gewone les lichamelijke opvoeding werd", aldus nog Daems. "De voorbereiding, de uitwerking en de opvolging van deze Piratensportdag was voor de studenten een leerrijke ervaring, die hen moet helpen om ook later actief met kleuters aan de slag te gaan. Voldoende bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor kleuters. De studenten van de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie leren werken voor en met verschillende doelgroepen." (JVN