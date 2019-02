Klaverhof opent opnieuw de deuren Toon Verheijen

28 februari 2019

14u44 0 Turnhout De succesvolle brasserie Klaverhof sloot eind oktober vorig jaar nogal abrupt de deuren, maar na vijf maanden blazen Marc Verhulst en Peggy Daelman de zaak nieuw leven in. Chefkok Vincent Bourgeois vernieuwde de volledige kaart. “We hopen dat snel weer iedereen de weg terugvindt naar ’t Klaverhof”, klinkt het bij de uitbaters.

Brasserie ’t Klaverhof is altijd een druk bezochte horecazaak geweest. Zeker bij goed weer zit het terras ook altijd vol. De vorige eigenaars besloten om privéredenen de zaak eind oktober al gesloten te houden en legden begin november ook de boeken neer, maar heel lang heeft de zaak uiteindelijk niet leeg gestaan. Vrijdag opent de zaak weer voor de klanten. “Iedereen zegt dat het een toplocatie is en dat we het niet mogen onderschatten, maar we gaan er voor de volle honderd procent voor”, vertellen Marc Verhulst en Peggy Daelman. “We hebben wel wat ervaring. We hebben vroeger al horecazaken gehad in Turnhout en de voorbije drie jaar waren we actief in Leuven. Toen we hoorden dat het hier gedaan was, hebben we geïnformeerd en besloten we opnieuw de stap te wagen.”

Terras

De voorbije weken hebben de nieuwe uitbaters al de nodige werken uitgevoerd. Het meubilair werd vervangen door wat hedendaagse tafels. “De keuken hebben we ook helemaal vernieuwd want die was tot op de draad versleten. Het sanitair hebben we grondig schoongemaakt en hier en daar wat vernieuwd. We hebben ook onze menukaart volledig vernieuwd. Het terras buiten, toch een van de sterke punten van deze zaak, hebben we ook grondig aangepakt. De bakken zijn allemaal verdwenen zodat het wat meer open is. We gaan er tijdens de zomer nog wat palmboompjes neerzetten om een wat Zuiderse sfeer te creëren en we gaan ook nog voor extra verlichting zorgen. Het is een héél groot terras en we verwachten zeker met het goede weer dat het snel weer vol zal zitten. We gaan het wel niet bomvol zetten, want het moet ook nog werkbaar blijven. We hebben er ook bewust voor gekozen om de naam te behouden. Iedereen kent die naam. We merkten ook dat er echt interesse was, want toen we vorige week op het terras bezig waren zijn er veel mensen komen vragen wanneer we terug open zouden gaan. Blijkbaar zitten er heel wat voormalige klanten van de zaak toch op te wachten.”

Wereldkeuken

De chefkok wordt Vincent Bourgeois die eerder onder meer bij DiVine aan de slag was op de Grote Markt in Turnhout. Een man met twintig jaar ervaring. “We willen voortaan ook een jonge publiek aantrekken en daarom starten we ook met foodsharing en tapas”, zegt Vincent. “Maar uiteraard blijven ook de klassiekers op de kaart staan. Die vullen we ook wat aan met Italiaanse en Aziatische gerechten. We hebben er echt vertrouwen in dat het gaat werken. Ook voor de kleinsten zijn er gerechten voorzien.”

Klaverhof is alle dagen open vanaf 9 uur behalve op maandag, de sluitingsdag.