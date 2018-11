Kinderen ontdekken kunst Wouter Demuynck

18 november 2018

18u34 0

Heel wat Turnhoutse kunst- en cultuurorganisaties namen zondag deel aan Kunstendag voor Kinderen. Samen boden zij een uitgebreid programma aan voor kinderen tussen drie en twaalf jaar. Diverse activiteiten waren verspreid over verschillende locaties in de stad. Het aanbod varieerde van film, literatuur, theater, muziek tot beeldende kunst. Zo was er een goochelshow in het Speelkaartenmuseum, een beeldende workshop in de Warande en een verteltheater in de oude bibliotheek. Kinderen, ouders en ook grootouders konden kijken en luisteren, maar vooral ook veel dingen zelf ervaren door mee te doen aan de activiteiten.