Kinderen bakken frietjes... en brand breekt uit Kristof Baelus

27 december 2018

13u54 0 Turnhout In de Klinkstraat in Turnhout is donderdag omstreeks 10.40 uur brand uitgebroken in een appartement op de tweede verdieping.

Drie kinderen (4, 10 en 14 jaar) waren alleen thuis en wilden graag frietjes bakken. Maar dat liep grondig fout. De frietketel vatte vuur en de vlammen sloegen over naar de dampkap. Vermoedelijk hebben de kinderen nog geprobeerd om de vlammen te doven met een deken.

Gelukkig merkte de buurman de brand op, waarop hij meteen de brandweer alarmeerde. Die kreeg het vuur snel geblust, maar desondanks is er flink wat schade. Het appartement zelf is onbewoonbaar door rookschade, en in de keuken is er zware brandschade. De rook steeg ook naar het bovenliggende appartement, waar een man en een kindje van 1,5 jaar aanwezig waren. Zij werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De drie kinderen die frietjes wilden bakken, bleven ongedeerd.