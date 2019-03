Kinderdagverblijf Het Lindeke opnieuw genomineerd voor De Gouden Kinderschoen Jef Van Nooten

28 maart 2019

13u04 0 Turnhout Kinderdagverblijf Het Lindeke in Turnhout is genomineerd voor De Gouden Kinderschoen. Het zou de tweede keer zijn dat Het Lindeke de trofee in ontvangst mag nemen.

De Gouden Kinderschoen is een onderscheiding voor inspirerende initiatieven in de kinderopvang. “Er staat al zo’n trofee van een vroegere jaargang op de schouw van Het Lindeke, maar schoenen hebben we natuurlijk graag in paren”, zegt Hannes Anaf, schepen van Kinderopvang. “Ons kinderopvanginitiatief wordt geprezen in Vlaanderen omdat het kwetsbare ouders ondersteunt. Het zet in op twee uitdagingen waar kwetsbare gezinnen mee te maken krijgen: enerzijds verlaagt het de drempel naar kinderopvang, anderzijds begeleidt het ouders om de stap te zetten naar opleiding of tewerkstelling.”

Stad Turnhout creëert in Het Lindeke occasionele kinderopvangplaatsen die het ouders mogelijk maken om een traject aan te vatten. “We bieden als stadsbestuur niet alleen kwaliteitsvolle opvang aan, we engageren ons ook om een hoge ouderbetrokkenheid tot stand te brengen. Door samen te werken met lokale partners kunnen we ouders via de kinderopvang actief naar opleidingen en werk toe leiden en krijgen ze persoonlijke coaching aangeboden”, besluit Hannes Anaf.

Stemmen voor Het Lindeke kan tot 12 april via www.turnhout.be/kinderschoen .