Kind met autisme? Specialisten van Huis van Ben zorgen voor snelle diagnose Want wachtlijsten bij ziekenhuizen worden steeds langer Jef Van Nooten

05 december 2018

15u08 0 Turnhout De stad Turnhout telt naar schatting 300 inwoners met autisme. Maar niet bij iedereen is dat al officieel vast gesteld. Ouders die vermoeden dat hun kind met autismespectrumstoornis te kampen heeft, kunnen voortaan in het ‘Huis van Ben’ terecht voor een diagnose. “Want wachtlijsten bij reguliere diensten worden steeds langer”, klinkt het.

Naar schatting 60.000 mensen in België hebben een vorm van autisme. In Turnhout allen zou het dan omgerekend om zo’n 300 inwoners gaan. Maar lang niet bij alle mensen met autisme is ook de diagnose gesteld. Het Huis van Ben in Turnhout wil daar verandering in brengen.

Met de aanwerving van een klinisch psycholoog verruimt het haar dienstverlening. Daardoor kunnen ouders die vermoeden dat hun kind een autismespectrumstoornis heeft, voortaan in het Huis van Ben terecht voor een diagnose.

“Een broodnodige evolutie, want we merken dat de wachtlijsten bij de reguliere diensten steeds langer worden”, vertelt coördinator Nick Hermans.

“Diagnose was de ontbrekende schakel in onze dienstverlening Maar die leemte is nu dus opgevuld. Ouders die vermoeden dat hun kind aan een autismespectrumstoornis lijdt, kunnen door ons multidisciplinair team - met onder andere een psychiater, dokter, pedagoog en een klinisch psycholoog - een diagnose laten stellen.”

De nieuwigheid bij het Huis van Ben geeft ouders de kans geven om hun kind veel sneller de juiste begeleiding te geven. Nu moeten ze vaak vele maanden wachten op een diagnose.

“De ziekenhuizen en gespecialiseerde artsen kunnen het werk inderdaad moeilijk behappen”, vervolgt Hermans. “Bovendien is zo’n onderzoek ook erg duur, en slechts een deel wordt terugbetaald door de ziekenkas. Met ons alternatief hopen we korter op de bal te spelen én ouders en kinderen van bij de start de juiste begeleiding te bieden, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien in de maatschappij.”

Kinderen met autisme zijn niet alleen op vlak van medische zorgen gebaat bij een juiste en snelle diagnose. Een diagnose heeft ook administratieve en juridische gevolgen. “Ouders die bij ons aankloppen, zijn vaak slecht geïnformeerd. Ze weten bijvoorbeeld niet dat ze recht hebben op verhoogde kinderbijslag of dat ze aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).”

Het Huis Van Ben is een initiatief van het Nationaal Autismefonds dat jongeren met autisme helpt hun talenten te ontdekken. Daarbij vormt muziek de leidraad. “Recent werd de eerste Waalse vestiging opgericht in Namen: La Maison de Ben.”