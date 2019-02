Kimberly uit Turnhout als verleidster in Temptation Island: “Als ik iemand wil, kan ik er wat van” Jef Van Nooten

14 februari 2019

17u47 0

De 21-jarige Kimberly Herman uit Turnhout is vanaf vrijdagavond op televisie te zien als één van de verleidsters in het nieuwe seizoen van Temptation Island. Kimberly zou eerst als koppel meedoen, maar schreef zich na haar relatiebreuk in als verleidster. “Ik word het liefst verleid. Maar als ik iemand wil, kan ik er zelf ook wat van.”

“Hey, ik ben Kimberly en om te verliezen ben ik hier niet.” Met die woorden stelt Kimberly Herman uit Turnhout zich vanavond in de eerste aflevering van Temptation Island voor aan tv-kijkend Vlaanderen. Kimberly is geboren en getogen in de Kempen. Ze woonde vroeger al in Retie, Geel, Mol, Balen en Dessel. Nadien week ze uit naar Berchem en Duffel, maar sinds juli vorig jaar, na de relatiebreuk met haar vriend, vestigde ze zich in Turnhout. “Ik was eerst als koppel ingeschreven. Mijn ex en ik waren allebei grote fan van het programma. We vonden het een leuk idee om eens mee te doen”, blikt Kimberly terug op haar inschrijving.

Toch zal Kimberly niet als de helft van een koppel, maar als verleidster te zien zijn in het nieuwe seizoen van Temptation Island. “Tegen de tijd dat we de vragenlijst toegestuurd kregen om als koppel in te vullen, zat onze relatie al niet meer goed. Ik voelde dat een deelname sowieso niet goed zou aflopen. Omdat het al heel slecht ging tussen ons. Op die manier had het geen zin om deel te nemen. Ik heb de koppel-vragenlijst dus nooit ingevuld.”

Na een verwerkingsperiode van enkele maanden besliste Kimberly dan om zichzelf in te schrijven om als verleidster mee naar Thailand te gaan. “’s Nachts om 0.30 uur heb ik me ingeschreven. De ochtend nadien kreeg ik al een vragenlijst toegestuurd en is alles heel snel gegaan.”

Kimberly heeft met een heleboel vrienden afgesproken om vrijdagavond samen naar de eerste aflevering te kijken. Alleen zij weet wat er in Thailand allemaal gebeurd is. “Ik heb voor hen al een klein tipje van de sluier gelicht, maar het is vooral nog een grote verrassing voor hen. Zodat het ook voor mijn vrienden nog spannend blijft wat er allemaal zal gebeuren”, zegt Kimberly.

De vorige seizoenen van Temptation Island hebben enkele ‘BV’s’ opgeleverd onder de verleidsters. Andere deelnemers komen dan weer amper in beeld. Of Kimberly veel en prominent in beeld zal komen, mag ze nog niet kwijt. “Maar ik ben nogal een speciaal geval. Het zou dus wel kunnen dat mensen mij achteraf zullen herinneren”, blijft Kimberly op de vlakte.

De Turnhoutse werkt momenteel als sales assistant bij JD Sports. ’s Avonds volgt ze in Antwerpen avondschool voor ‘Personal Trainer’. “Op termijn hoop ik daar in verder te gaan en mijn eigen lijn in fitnesskledij te beginnen. Al zal later nog moeten blijken of dat realistisch is.”

Of Kimberly in het dagelijkse leven ook een verleidster is, wilden we nog weten. “Ik word liever verleid. Maar als ik iemand wil, dan kan ik er zelf ook wel wat van. Jaja… dan komt alles naar boven.” (lacht)