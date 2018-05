Keukenteam DiVine aan de slag in brasserie De Kolonie 16 mei 2018

De gemeenteraad van Merksplas heeft het licht op groen gezet voor fase acht van tien van de restauratie van de gebouwen op de Kolonie. In de achtste fase gaat het om de renovatie van de gevel van de kapel. Eerder werd al een gedeelte van de kapel onderhanden genomen. "De geraamde kostprijs voor de werken komt op zo'n 1,4 miljoen euro", zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). "Daarvan wordt ongeveer zo'n 80 procent gesubsidieerd. In de negende fase zal dan het interieur van de kapel onder handen genomen worden. In een tiende en laatste fase komen de aardappelkelders aan bod." De andere gebouwen, zoals een deel van de boerderij waar later het hotel in ondergebracht zal worden zit in een van de voorgaande fases. Voorlopig zijn enkel de eerste vier restauratiefases al volbracht. "We moeten de restauratiedossiers altijd op tijd aanvragen om ook de subsidies te kunnen krijgen. Binnenkort zullen de werken starten aan de vijfde fase." Ondertussen is de horecazaak ook weer bijna twee weken open. Een voormalige werknemer van Groep Corsendonck en zijn zakenpartner namen de zaak over. Ondertussen geraakte ook bekend dat het keukenteam van het failliet verklaarde DiVine in Turnhout aan de slag gaat in De Kolonie. (VTT)