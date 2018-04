Kempentocht trekt langs onverharde wegen 25 april 2018

Toerisme Antwerpen heeft een volledig natuurwandeltocht uitgestippeld in Baarle, Hoogstraten, Merksplas en Turnhout. De wandeling gaat onder meer langs het Turnhouts Vennengebied, de vallei van het Merkske en de kolonies van Wortel en Merksplas. De Kempentocht loopt volledig langs onverharde, soms zelfs uitdagende paden. De drie dagtochten variëren van 15 tot 35 kilometer en volgen de knooppunten van wandelnetwerk Kempense Kolonies en wandelnetwerk Kempens Landgoed. Je kan de Kempentocht ook in drie dagen na elkaar doen en 's nachts overnachten onder de sterren op de bivakzone van Wortel-Kolonie, in je tent op Camping Baalse Hei of in een van de kamers van de Klein Engelandhoeve. De volledige tocht is 63 kilometer lang. (VTT)