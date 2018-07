Kempenaars figureren in nieuwe langspeelfilm 24 juli 2018

De filmcrew van 'Torpedo', de eerste Vlaamse duikbootfilm met rollen voor onder meer Koen De Bouw en Sven De Ridder, streek onlangs neer in het Begijnhof voor de opnames van de openingsscène. Torpedo is erg Kempisch getint: de film is niet enkel grotendeels opgenomen in de Kempen, bij de 30-tal figuranten die meewerkten zitten er ook heel wat Kempenaars. "Dit was heel plezant om eens mee te maken", klonk het bij enkele figuranten die in de film een soldaat spelen. (WDH)