Kempen krijgt allereerste boulderhal op site Frac

29 maart 2019

14u29 0 Turnhout De stad Turnhout geeft het laatste stuk vrije grond bestemd voor sport op het voormalige militair domein Frac in erfpacht aan de vzw Puur Klimmen en Tafeltennisclub Turnhout (TTK). De stad en bij uitbreiding de hele Kempen krijgen daarmee de allereerste boulderzaal in de regio. Bolderen is een klimsport waarbij géén gebruik wordt gemaakt van touwen en andere attributen. Een deel van het gebouw zal door TTC gebruikt worden om uit te breiden. De ambitie is om het gebouw in het voorjaar van 2020 klaar te hebben.

Het voormalige militaire domein Frac kwam heel wat jaren geleden in handen van de stad. Die herbestemde het terrein voor jeugd, sport, natuur en een KMO-zone. Onder meer een hondenclub, TTK en een schuttersvereniging kregen er hun stuk. De bedoeling is ook dat er een nieuwe schaatsbaan kom. Het laatste stukje dat vrij was, zal nu in gebruik genomen worden door Puur Klimmen vzw en TTK. “We hebben de erfpacht, tot 2050 en verlengbaar, donderdag op het college goedgekeurd”, zegt schepen van sport Hannes Anaf (sp.a). “We hadden er een open oproep voor gedaan en TTC en Puur Klimmen dienden samen een dossier in. We zijn er als stad best trots op omdat we in de Kempen de allereerste boulderzaal zullen hebben. En we zijn ook blij dat TTK mee in het project stapt zodat ook zij kunnen uitbreiden.”

Klimmen

Peter Schildermans is al jaren in de ban van het boulderen. “Het is een vorm van klimmen met een maximale hoogte van 4,5 meter”, zegt Schildermans. “Wij maken geen gebruik van touwen en dergelijke. Wie valt, valt wel altijd op een stevige valmat. Het is een sport die fysiek, mentaal en technisch veeleisend is. Het is best avontuurlijk en het vergt wel aandacht want je moet constant nadenken over je volgende greep om uiteindelijk niet te vallen en de top te bereiken.” Peter kwam twee jaar geleden terug in Turnhout wonen en merkte dat heel wat boulderaars altijd naar Antwerpen moeten of zelfs de grens over naar Tilburg en Breda. “Daarom speelde ik met het idee om een eigen vereniging op te richten omdat hier in onze regio een grote groep zit die de sport beoefent. We zouden onze hal graag klaar hebben tegen het voorjaar 2020. Dat is ambitieus, maar het zou moeten lukken. Die timing is van belang omdat er in 2020 de Olympische Spelen zijn en boulderen dan ook een Olympische sport is. We hopen dat de sport dan in de picture komt en dat we daar een graantje van kunnen meepikken uiteraard.

Tafeltennis

TTCKTurnhout gebruikt momenteel de bovenste verdieping van het gebouw waarin ook de schutters en de hondenvereniging zitten. “We tellen momenteel 115 leden en tellen elf volwassenploegen en elf jeugdploegen”, zegt Maarten Hens van TTK. “We hadden zeker nood aan uitbreiding en springen nu graag mee op de kar. Met de uitbreiding zouden we gaan van zes naar tien tafeltennistafels en dat is echt wel nodig om aan competitie te kunnen blijven doen.”