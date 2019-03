Keizershof schenkt Turnhout nieuw zomerfestival Toon Verheijen

20 maart 2019

15u08 0 Turnhout De uitbaters van café Keizershof, Kim Langewouters en Wlad Pokoïk, lanceren midden juli een gloednieuw driedaags zomerfestival op het plein aan de Warande. Een van de absolute headliners wordt Golden Earring. Twee andere grote namen moeten nog even geheim blijven. De bedoeling is dat het festival een blijver is en eventueel zelfs later met gratis randpodia wordt uitgebreid.

Bronski, Kate Ryan, Stan Van Samang op vrijdag. De Ketnetband op zaterdagmiddag aangevuld met het avondprogramma Ine, Laura Tesoro en nog een voorlopig onbekende band als headliner. Met tenslotte op zondag Postmen, Diamonds on the Rocks, een voorlopig anonieme topper, Dilana Smith en niemand minder dan Golden Earring als afsluiter van de allereerste editie van Summer Sessions. “We bestaan als café Keizershof deze zomer exact vijftien jaar”, vertellen Kim Langewouters en Wlad Pokoïk van Keizershof. “Al die jaren hebben we al een liveoptredens gehad in onze zaak. Dat is ook iets waar we altijd in geïnvesteerd hebben. We konden onze vijftiende verjaardag dus eigenlijk niet anders vieren dan met een festival en daar willen we heel Turnhout en omstreken van laten meegenieten.”

Locatie

De locatie naar een geschikt ‘festivalterrein’ was niet meteen zelfsprekend. Keizershof zelf was niet haalbaar met wat Wlad en Kim voor ogen hadden en zo kwamen ze bij het plein aan de Warande en niet de Grote Markt. “Organisatorisch was de Grote Markt quasi ondoenbaar omdat we wel kiezen voor een betalend festival”, zeggen Wlad en Kim. “Bovendien lijkt ons het plein aan de Warande gezelliger.” De prijzen voor de festivaldagen liggen ook vast. 27 euro op vrijdag en zaterdag en 36 euro voor zondag. Wie de drie dagen komt betaalt 75 euro. Het optreden van de Ketnetband is vastgelegd op 12 euro. “We denken dat de prijzen voor de tickets meer dan aanvaardbaar zijn”, vertelt Wlad. “We hopen dat ons publiek er hetzelfde over denkt en dat we een blijver kunnen worden. Als de eerste editie een succes is, hopen we er in elk geval een vervolg aan te breien. Misschien dat we dan ook met een aantal randpodia kunnen werken die bijvoorbeeld wel gratis zijn.”

Eten en drinken

Het plein aan de Warande zal op 12, 13 en 14 juli echt herschapen worden in een festivalterrein. Een groot en opvallend podium met daarnaast ook een ruimte voor VIPS en pers en de nodige eet- en drinkstandjes. “De drank gaan we zelf doen, maar de eetstandjes besteden we uit”, zeggen Kim en Wlad. “Als we over het hele weekend 12.000 mensen mogen ontvangen dan denk ik dat we al van een meer dan geslaagde editie mogen spreken. Op het terrein zelf is er ruimte voor maximaal zo’n 6.000 mensen. Het moet wel aangenaam en gezellig blijven.” De stad Turnhout is blij met het initiatief. “Dit gaat een mooi festival worden dat toch weer voor de nodige sfeer in onze stad gaat zorgen”, zeggen burgemeester Paul Van Miert en schepen Els Baeten (N-VA). “We dragen als stad financiëel niet bij, maar zorgen wel voor de nodige logistieke steun. We zullen wel zien wat de toekomst brengt.”