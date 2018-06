Katya en Nathalie: "Vrouwen met maatje meer hoeven zich niet te schamen" 02 juni 2018

Katya Verstraelen en haar vriendin Nathalie Theys starten binnenkort samen met de campagne 'Bikiniproof? Fuck it!' Daarmee willen ze vooral vrouwen met een maatje meer duidelijk maken dat ze zich niet moeten schamen. Om hun actie kracht bij te zetten, gingen ze zelf (bijna) helemaal uit de kleren in de fontein op de Grote Markt.





Nathalie Theys is professioneel bezig met het begeleiden van vrouwen om op een gezonde en aangename manier kilo's te verliezen. "Er zijn heel wat mooie vrouwen die zich toch schamen. Niet alleen over hun lichaam, maar eigenlijk ook voor wie ze zijn. Dat willen we verhelpen."





Vriendin Katya sluit erbij aan. "Ik heb zelf maat 44. Niet meteen een maat voor in de 'boekskes'. Maar ik ben het zo ongelooflijk beu om in elk rek in de supermarkt op covers van damesbladen te zien staan wat 'wij vrouwen' kunnen doen om bikiniproof te worden. Dat is toch zoveel zeggen als 'je bent niet goed zoals je bent? Met onze actie willen we duidelijk maken dat we evenveel recht hebben om ons goed te voelen. En wees nu eerlijk een vrouw die zich goed voelt, dat komt ook de man ten goede (lacht)."





Katya en Nathalie willen binnenkort met een groepsprogramma starten van een aantal weken om vrouwen te helpen. "We willen vrouwen met dat maatje meer het gevoel geven dat ze ook een 'knap en lekker ding' kunnen zijn. Ik hoop dat we heel wat vrouwen kunnen overtuigen en dat we binnenkort met een héél grote groep in bikini op de Grote Markt kunnen staan." (VTT)