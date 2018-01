Katerke is nieuwe bruine kroeg KLANTEN MOGEN MEEKIEZEN WELKE BIEREN OP KAART KOMEN TE STAAN JEF VAN NOOTEN

02u25 0 Vanderveken Uitbater Dirk Op de Beeck met de huiskat die er 'vaste klant' zal zijn, en tevensde inspiratiebron is geweest voor de naam van het café. Turnhout Het centrum van de stad Turnhout krijgt er een bruin café bij. Dirk Op de Beeck (50) opent morgen in de Patersstraat café Katerke. De man woonde tien jaar in Engeland waar hij als ober in cafés werkte. "Nu ik 50 jaar ben geworden, wilde ik eindelijk mijn droom van een eigen café realiseren", vertelt Dirk Op de Beeck.

In de Patersstraat 102 opent morgen café Katerke. De kroeg komt in het pand waar vijf jaar geleden café Stout zou openen, maar Maurice en Laura Dix kregen nooit een vergunning voor hun café met paaldanseressen en topless bediening. Nadien was café Paterke er gevestigd, maar dat werd nooit een succesverhaal. Met een nieuwe inrichting en een licht gewijzigde naam - Paterke wordt Katerke - hoopt Dirk Op de Beeck er wel een drukbezocht café van te maken.





"Ik ben afkomstig uit Oud-Turnhout, maar heb een tiental jaar in Engeland gewoond, ten zuiden van Londen. Daar heb ik in cafés gewerkt. Altijd in loondienst, nooit een eigen café gehad", vertelt de man.





Café Katerke in de Patersstraat.

"Nu of nooit"

"Vorig zomer werd ik 50 jaar. Dat was voor mij het signaal om eindelijk mijn droom te realiseren en een eigen café te openen. Het was nu of nooit om die droom waar te maken."





Dirk Op de Beeck ging in Turnhout op zoek naar een geschikt pand. Hij wilde een bruine kroeg die niet te groot is. "Zodat ik alles zelf kan doen", motiveert Dirk. "Ik zocht ook iets met een woonst boven. Dit pand bleek ideaal. Maar toen ik hier binnen kwam, was het een vuil en vervallen cafeetje. Ik heb er alles uit gegooid, een nieuwe toog geïnstalleerd, een nieuwe barkast geplaatst, ... Drie maanden werk heb ik er aan gehad, samen met de hulp van vrienden. Het is nu een gezellig bruin café geworden. In niets te vergelijken met het café dat hier voorheen zat."





Concurrentie

Café Katerke dankt zijn naam onder meer aan de huiskat die er vaste 'klant' zal zijn. De kroeg opent met een normaal aanbod aan bieren. "Maar voor mij is de klant koning. Ik ga daarom aan de klanten vragen dat ze hun favoriete bieren opschrijven en in een doos steken. Op basis daarvan ga ik het aanbod uitbreiden. Ook de openingsdagen liggen nog niet vast. In het begin ga ik elke dag open zijn. Om te zien welke dagen de drukste zijn", zegt Op de Beeck. "De bruine cafés in Turnhout doen het goed. Denk maar aan De Penge en Ranonkel. Hoe meer volk die bruine cafés trekken, hoe beter. Dan leeft het meer en kan je eens van het ene café naar het andere gaan. Concurrentie is in mijn ogen alleen maar goed."





Naast drank zal café Katerke ook snacks aanbieden. "Niet de traditionele croque monsieurs, eerder panini's en dergelijke", besluit Dirk.