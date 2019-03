Kasseistrook aan Begijnhof verdwijnt: asfalt moet einde maken aan geluidsoverlast en trillingen Jef Van Nooten

21 maart 2019

11u23 0 Turnhout De stad Turnhout gaat de kasseien ter hoogte van het Begijnhof vervangen door asfalt. De kasseistrook kampt al vele jaren met verzakkingen waardoor geluidsoverlast en trillingen ontstaan voor de buurt. Mogelijk krijgt het asfalt een kasseiprint om het uitzicht te bewaren.

De kasseistrook aan de ingang van het Begijnhof, op het kruispunt van de Begijnenstraat met de Korte Begijnenstraat, is slechts enkele tientallen meters lang, maar is al vele jaren het zorgenkindje van de stad. De traditionele kasseien die er vroeger lagen, veroorzaakten te veel geluidshinder voor omwonenden. De kasseien werden er daarom in juni 2012 uit gehaald, doormiddag gezaagd en terug gelegd. Dat moest de geluidsoverlast beperken, maar al snel doken nieuwe problemen op. De kasseien sprongen kapot en zakten weg in de grond. “Bij droog weer is de problematiek beheersbaar. Bij nat weer trekken de banden van voertuigen water uit de voegen en nemen daarbij voegmateriaal mee. Hierdoor komen de kasseien bij regenweer los te liggen waardoor kasseien kantelen of zelfs uit de bestrating worden gereden”, verklaart schepen Marc Boogers.

De putten die daardoor ontstaan, veroorzaken opnieuw geluidsoverlast en trillingen door het vele verkeer dat er over rijdt. De stad wil eindelijke korte metten maken met het probleem en besliste om de kasseistrook te vervangen door asfalt. “Gezien de intensiteit van het verkeer dat er op de Begijnenstraat zit en de geluidsoverlast die traditionele kasseien geven, is een kasseiverharding hier niet de beste keuze”, vervolgt Marc Boogers. “We vragen een bouwvergunning om de kasseiverharding in de rijweg te wijzigen naar asfalt. Dit lost zowel het probleem op van herstel van de verzakkingen, het onderhoud van de voegen als het lawaai van losliggende kasseien.”

Maar mogen de kasseien zomaar verdwijnen? Door de nabijheid van het beschermde Begijnhof heeft Erfgoed Vlaanderen altijd gehamerd op het belang van de kasseien. “De lijn van bescherming stopt bij de poort van het Begijnhof”, weet Boogers. “Bovendien heeft Erfgoed wel een adviserend rol, maar is dat advies niet dwingend. Het is wel de bedoeling om samen met Erfgoed een oplossing uit te werken. We zullen bijvoorbeeld bekijken of het wenselijk is om een kasseiprint aan te brengen op de asfalt, zodat het uitzicht zo goed mogelijk behouden blijft, maar de overlast verdwijnt.”