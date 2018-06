Kassa Het Antwoord weg 22 juni 2018

03u12 0

Dieven zijn in de nacht van woensdag op donderdag binnengedrongen in ontmoetingscentrum Het Antwoord in de Otterstraat in Turnhout. Verantwoordelijken van Het Antwoord stelden gisterochtend rond 8.30 uur vast dat de voordeur was geforceerd. De daders gingen aan de haal met de kassa en geld. (JVN)